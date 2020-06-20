Михайленко назвав ключові моменти поразки СК Дніпро-1 від Ворскли

Головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко прокоментував поразку від команди Юрія Максимова (0:2) у матчі 27-го туру чемпіонату України.

"Нервова гра вийшла. Мені здається, епізод на початку матчу задав їй тон. Суддя скасував рішення і дещо втратив контроль над грою, мені здається.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Якщо говорити про нашу гру, то, напевно, слабка реалізація і чудова гра воротаря Ворскли – ключові моменти. Ми створювали моменти, їх було досить, щоб забити хоча б один гол, проте не вийшло. І ми були вразливі до швидких контратак, особливо у другому таймі. Показова контратака суперника завершилася ударом.

Потім ми мали територіальну перевагу, могли забивати, але не вийшло. Хочу подякувати хлопцям за гру, за хороший рух. Ми намагалися перемогти до самого кінця, і я вірив у це до фінального свистка. На жаль, не вийшло.

Наскільки на гру вплинуло рішення судді поставити, а потім скасувати пенальті? Питання не в самому рішенні, як мені здається, помилковому, а у тому, що він втратив нитки гри. Занервував. Він така ж жива людина, як і гравці і тренери. Сам зрозумів, що, можливо, припустився помилки. Наслідком цього були помилкові рішення. Груба гра суперника на порожньому стадіоні була відчутною. Чути було удари по ногах, але це не каралося. Він підняв планку брутальності – у цьому втратив контроль", – цитує Михайленка офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 з 34 пунктами залишався на сьомій сходинці, а Ворскла з 23 балами піднялась на дев'ятий щабель турнірної таблиці УПЛ.

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