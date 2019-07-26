Михайленко натякнув на чергового новачка СК Дніпро-1

Новачок УПЛ не хоче зупиняти роботу на трансферному ринку.

"Треба працювати над покращенням захисту. Можливо, найближчим часом все стане ясно з комплектацією і прийде ще один центральний захисник.

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Дійсно, треба підсилювати оборону, а помилка в спарингу з Олександрією дійсно була, можливо, навіть дитяча, але це наш футбол, адже ми таким чином намагаємося виходити з захисту", – цитує головного тренера Дмитра Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Нагадаємо, цього літа дніпряни вже підписали Дмитра Коркішка, Араміса Кузіна, Юрія Вакулка, Сергія Булецу і Владислава Супрягу.