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Михайленко натякнув на чергового новачка СК Дніпро-1

13:17 702 Читать на русском
Михайленко натякнув на чергового новачка СК Дніпро-1
Дмитро Михайленко / Фото ФК Дніпро

Новачок УПЛ не хоче зупиняти роботу на трансферному ринку.

"Треба працювати над покращенням захисту. Можливо, найближчим часом все стане ясно з комплектацією і прийде ще один центральний захисник.

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Дійсно, треба підсилювати оборону, а помилка в спарингу з Олександрією дійсно була, можливо, навіть дитяча, але це наш футбол, адже ми таким чином намагаємося виходити з захисту", – цитує головного тренера Дмитра Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Нагадаємо, цього літа дніпряни вже підписали Дмитра Коркішка, Араміса Кузіна, Юрія Вакулка, Сергія Булецу і Владислава Супрягу.

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