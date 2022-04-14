"Все, що зараз відбувається в Україні – це війна та звірство. Я вважаю, що кожен росіянин винен і несе відповідальність у цих злочинах.

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Країна, де люди перетворились на тупу й боягузливу масу, де нахабно обманюють з екранів телевізорів, де президент є злочинцем, якому дістанеться найганебніша й жалюгідніша роль в історії. Їм нема ніякого виправдання.

Я дуже хочу, щоб в країні закінчилась війна, люди почали займатись своїми справами, працювати, діти пішли до школи, спортсмени почали тренуватись й змагатись. Майбутнє футболу залежить саме від цього, коли все закінчиться", – сказав Михайленко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці вже 49-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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