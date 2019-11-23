Михайленко: Гра проти Ворскли – нервова та дуже важка емоційно

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував виступ своїх підопічних у матчі 15 туру УПЛ проти Ворскли.

"Нервова гра та дуже важка емоційно. Дві команди, які, здається, відчували певні проблеми, тому гра була важливою для обох. Ми радіємо здобутим трьом очкам. Не думаю, що є сенс оцінювати гру. Ми були надійними сьогодні у захисті, не дозволивши пробити супернику у площину воріт. Ми давно ставили завдання зіграти на нуль, тому що розуміли, що надійність позаду – це вже очко мінімум. Тому радіємо сьогоднішній перемозі.

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Мені здається, ми граємо на максимумі цим складом. Ми не зможемо зробити якийсь суттєвий стрибок цим складом. Можливо, за якоїсь долі везіння ми й зуміли б здобути 3-4 очки, але сама гра – це більш важливий показник для оцінки та аналізу, ніж очки. Гра, яку ми демонстрували протягом цього періоду, показує, які в нас є складнощі.

Тому, вважаю, кількість очок, яку ми здобули, відповідає нашому рівню. Не можна казати, що ми недобрали чи перебрали. Ми бачимо за основними показниками, якими вимірюється сила команди: удари власні та суперника, дотики у штрафному суперника та у нашому. Все це говорить про те, що це є нашим рівнем", – цитує Михайленка сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, до перемоги над Ворсклою у дніпрян була провальна серія з одним очком у п'яти матчах УПЛ.

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