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Михайленко: Футболісти СК Дніпро-1 бояться грати в пас, вони спрощують гру

12:55 421 Читать на русском
Михайленко: Футболісти СК Дніпро-1 бояться грати в пас, вони спрощують гру
Дмитро Михайленко / Фото СК Дніпро-1

Головний трнер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про головні недоліки у грі своєї команди.

"Ситуація, напевно, тисне психологічно. Це стосується і досвідчених гравців, які навряд чи колись були в такій ситуації, це стосується і молоді, і тренерського штабу.

Михайленко поскаржився на невдалу комплектацію СК Дніпро-1

Уже накопичилася психологічна невпевненість у більшості гравців. Ми бачимо, що вони бояться грати в пас, бояться відкриватися, підлаштовуватися під партнера, спрощують гру. Швидше за все, це молодість – велика кількість молодих гравців, для яких цей сезон в Прем'єр-лізі – дебютний.

Я думаю, може, вони просто не справляються з тиском, зі швидкостями. Якийсь глибший аналіз буде вже в міжсезоння", – сказав Михайленко в коментарі YouTube-каналу СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 та Зоря зіграють товариський матч під час перерви в УПЛ

Нагадаємо, новачок УПЛ не може здобути перемогу в останніх шести турах чемпіонату і опустився на восьму сходинку (12 очок).

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Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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