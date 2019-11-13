Михайленко: Футболісти СК Дніпро-1 бояться грати в пас, вони спрощують гру

Головний трнер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про головні недоліки у грі своєї команди.

"Ситуація, напевно, тисне психологічно. Це стосується і досвідчених гравців, які навряд чи колись були в такій ситуації, це стосується і молоді, і тренерського штабу.

Михайленко поскаржився на невдалу комплектацію СК Дніпро-1

Уже накопичилася психологічна невпевненість у більшості гравців. Ми бачимо, що вони бояться грати в пас, бояться відкриватися, підлаштовуватися під партнера, спрощують гру. Швидше за все, це молодість – велика кількість молодих гравців, для яких цей сезон в Прем'єр-лізі – дебютний.

Я думаю, може, вони просто не справляються з тиском, зі швидкостями. Якийсь глибший аналіз буде вже в міжсезоння", – сказав Михайленко в коментарі YouTube-каналу СК Дніпро-1.

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Нагадаємо, новачок УПЛ не може здобути перемогу в останніх шести турах чемпіонату і опустився на восьму сходинку (12 очок).