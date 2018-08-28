Михайленко: Аякс буде сушити гру та оборонятись великими силами проти Динамо

Колишній футболіст Динамо Дмитро Михайленко розповів, чого очікує від матчу плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів між Динамо та Аяксом.

"У Аякса перевага в два м'ячі, тому напевно амстердамці будуть сушити гру, збивати темп, великими силами оборонятися, а свої атаки ретельно готувати.

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Для Динамо я не бачу іншого варіанту крім, як агресивно діяти з перших хвилин. Забити швидкий гол це було взагалі чудово. Потрібно використовувати високий пресинг, при цьому необхідно надійно зіграти в обороні, оскільки у Аякса є виконавці, які можуть втекти в контратаку", – цитує Михайленка Команда1.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок поєдинку о 22:00.

Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.

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