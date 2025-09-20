– Пане Дмитре, у вас за плечима чималий тренерський досвід, проте майбутній чемпіонат світу – поки що головний ваш іспит?

– Були важливі сезони й на клубному рівні, але якщо говорити про статус змагань, то так воно і є. Це чемпіонат світу з національною командою, і цим усе сказано.

Нюрнберг не відпустив Степанова на чемпіонат світу U-20: "Артем хотів і був дуже мотивований"

– Переживаєте?

– Поки що ні, оскільки перед від'їздом на турнір було багато організаційних питань, і на це не було часу. Усе було на відстані з футболістами. Зараз, коли ми прибули до Чилі, і я бачу очі хлопців, їхні налаштування й мотивацію, то невелике хвилювання з'являється, але не більше того.

– За складом видно, що вам не вдалося залучити всіх найсильніших...

– Саме так.

– З якої причини?

– Зараз уже немає сенсу називати прізвища, просто скажу, що деяких гравців не відпустили клуби, оскільки це не дати УЄФА, а деякі не потрапили до списку через травми. Але від цього ми не стали слабшими. Команда дуже мотивована. Відсутність одних виконавців можна компенсувати сильними якостями інших хлопців. Важливо зробити так, щоб колектив був дружним і згуртованим, оскільки є футболісти, яких уперше викликано в цю збірну, і їм потрібно допомогти в якнайшвидшій адаптації.

– Який план у команди до початку змагань?

– Перша наша зупинка – у столиці Чилі Сантьяго. Сьогодні ввечері ми проведемо перше тренування. 21-го числа зіграємо товариський матч із командою Австралії, також учасником чемпіонату світу, а 23-го переїдемо до Вальпараїсо, де проведемо два перші поєдинки групового турніру. На третій тур ми знову повернемося до Сантьяго.

– Що скажете про суперників у груповому раунді?

– Південна Корея намагається грати в інтенсивний вертикальний футбол, при цьому її футболісти активно насичують штрафний майданчик суперника. Корейці роблять багато флангових передач, і при цьому вони дуже дисципліновані. В останніх двох розіграшах ця команда досягала високих результатів. 2019 року вони були другими (програли у фіналі Україні), а 2023-го посіли четверте місце. Панамці намагаються демонструвати технічний футбол, вони не люблять поспішати, добре організовані. На своєму континенті ця збірна досягає непоганих результатів. Що стосується парагвайців, то вони теж технічні й при цьому якісно діють у захисті, команда дисциплінована. У них у складі є натуралізовані аргентинці, що додає сили цій збірній.

– Хто фаворит нашої групи?

– Складно сказати. Це – юнацький футбол, де одне покоління може бути сильним, а інше – не таким конкурентним. Я думаю, що у всіх суперників шанси на вихід у плей-офф приблизно однакові.

– Тоді хто, на ваш погляд, головний претендент на перемогу в Чилі?

– Мені чомусь здається, що перевага буде у збірних із Південної Америки. З європейських команд не тільки ми недорахувалися деяких основних футболістів. У той час як в Аргентини, Бразилії або тієї самої Колумбії в цьому плані проблем немає.

– Яка наша мета на чемпіонаті світу?

– Ми хочемо як мінімум вийти з групи. Якщо це завдання виявиться нам до снаги, далі визначатимемося, – цитує Михайленка УАФ.

Нагадаємо, що вже 27 вересня юнацька збірна України U-20 стартує на світовій першості. На груповому етапі команда Дмитра Михайленка зіграє проти Південної Кореї (27 вересня), Панами (30 вересня) та Парагваю (3 жовтня).

"Треба, щоб було важко": Михайленко про Кубок світу U-20, планку Петракова, 55:0 у Шахтарі і варіант із Металістом 1925