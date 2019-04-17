Михайленко – про традицію Фонсеки: Добре ставлюсь до портвейну

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував традицію наставника Шахтаря Паулу Фонсеки дарувати пляшку портвейну.

"До портвейну я ставлюся нормально: сам кілька разів привозив його як сувенір з Португалії. Але в цілому у нас в країні традицій обміну подарунками або спільного проведення часу немає, хоча, наприклад, в АПЛ тренери після матчів можуть поспілкуватися і навіть випити разом трохи вина", – сказав Михайленко Спорт-Експрес.

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Раніше головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека повідомляв, що дарує наставникам суперників пляшку портвейну​​​​​​​.