Михайленко – про традицію Фонсеки: Добре ставлюсь до портвейну

Інтерв’ю — 14:00 2617
-
"Те, що сталося з Металістом, – ганьба". Марко Торсільєрі готовий повернутися в УПЛ і згадує неймовірну епоху Маркевича
-
Порту – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 09:00 475
-
Манчестер Сіті – Тоттенхем: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 1439
-
СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка УкраїниКубок України — 07:30 6005
-
Ювентус – Аякс: 19-річний капітан творить казку для гостей, Динамо причетне до рекорду ЛЧ, а одного Роналду – замалоЛіга чемпіонів — 00:55 9969