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Михайленко – про традицію Фонсеки: Добре ставлюсь до портвейну

14:25 476 Читать на русском
Михайленко – про традицію Фонсеки: Добре ставлюсь до портвейну
Дмитро Михайленко / соцмережі

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував традицію наставника Шахтаря Паулу Фонсеки дарувати пляшку портвейну.

 

"До портвейну я ставлюся нормально: сам кілька разів привозив його як сувенір з Португалії. Але в цілому у нас в країні традицій обміну подарунками або спільного проведення часу немає, хоча, наприклад, в АПЛ тренери після матчів можуть поспілкуватися і навіть випити разом трохи вина", – сказав Михайленко Спорт-Експрес.

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Раніше головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека повідомляв, що дарує наставникам суперників пляшку портвейну​​​​​​​.

Теги
Кубок України СК Дніпро-1 - Шахтар Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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