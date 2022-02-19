"Насправді я здивувався переходу Супряги у Сампдорію, адже останні півроку були невдалими для Влада, тож стало приємним сюрпризом, що команда Серії А проявила інтерес до нього. Я розумію, що там є певні умови, вигідні італійцям, і вони мало що втрачають.

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Щодо дивної заміни у першому ж матчі... Мені здається, що це була більше тактична заміна. Тому що Сассуоло перехоплював ініціативу і створював моменти. Тренер відреагував на це і трохи збалансував гру. Те, що він замінив Влада, може й правильно. Адже Андреа Конті, який вийшов замість Супряги, забив гол. Після цього гра вже повністю була під контролем Сампдорії.

Чому Супрязі не вдалося заграти в Динамо? Я думаю, що це більше психологічна проблема, ніж ігрова. Вважаю, що йому важко було впоратися із тиском. Він мав велику конкуренцію. Навіть у період, коли у нього не було конкурентів і він мав усіх рвати, йому не вийшло. Подивимося, як буде далі. Час іде, він спробує різні команди і буде зрозуміло, якого рівня нападником стане Влад і яким командам він буде цікавий.

Йому точно не потрібно було залишатися у Динамо. Оренда або повноцінний продаж – це вже не так важливо. Питання одне – треба було змінити команду. Чи стане Супряга новим Шевченком – я не знаю. Але вже прийшов час відпрацьовувати аванси", – сказав Михайленко у коментарі FanDay.

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