Михайленко – про скандальну поразку від Олександрії: Це найбільш емоційна гра в моїй тренерській кар'єрі

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився своїми враженнями від матчу проти Олександрії (1:2), в якому його команда пропустила вирішальний гол з пенальті у доданий час.

"Дуже напружена бойова гра двох команд, які не хотіли програвати. Ми дуже добре виглядали проти представника України у Лізі Європи. Команда дуже добре готова фізично, відмінно бореться. Прикро, що втратили очки наприкінці. Зрівняли рахунок у меншості, і, здавалося, залишилося небагато дотерпіти, але, на жаль, не вийшло.

Парад пенальті та червоних карток у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:2

У своїй тренерській кар’єрі такого не пригадую. Напевно, це найбільш емоційна гра, в якій була велика кількість суперечливих моментів. Це треба все дивитися у спокійній обстановці, тому що зараз емоційний градус є дуже високим і можна помилитися.

Моя спокійна реакція на рішення арбітра? Ну а що можна змінити? Звичайно, є роздратування, але що можна змінити? Що можна змінити у ситуації, коли Назаренко вдесятьох отримує червону картку у ситуації, яка мені здавалася абсолютно коректною. Ми розпочинаємо весняну частину сезону вже без Когута, Назаренка та Лопирьонка. Не можемо змінити нічого.

СК Дніпро-1 планує придбати трьох екс-гравців Дніпра, – Бурбас

Напевно, VAR потрібен. Буде більше справедливості. Зараз велика кількість суперечливих моментів, скандалів. Доля майже кожної гри вирішується за рахунок 11-метрових або вилучень. Закінчення року дуже напружене для суддів.

Не думаю, що ми задоволені собою за підсумками осінньої частини чемпіонату. Можна було зіграти краще, і, гадаю, хлопці такої ж думки. Але більш детальний аналіз треба провести за деякий час. Чи є справедливим наше місце? Ми розуміли, що буде важко, що конкуренція у Прем’єр-лізі значно вища. Можливо, у якихось іграх ми могли здобути більше очок, але боротися за вищі місця нам поки важко", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у звітному матчі арбітр Микола Балакін призначив три пенальті, два з яких у ворота господарів. Також він вилучив двох гравців СК Дніпро-1 – Лопирьонка та Назаренка.

Зазначимо, що після 18 турів СК Дніпро-1 посідає 8 місце у турнірній таблиці УПЛ. В активі команди Михайленка 18 очок.

Олександрія обіграла СК Дніпро-1 в матчі з трьома пенальті та двома вилученнями