Михайленко – про матч з Шахтарем: Для нас це тест рівня Ліги чемпіонів

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу своєї команди проти донецького Шахтаря в 10-му турі Прем'єр-ліги.

"Для нас матч проти Шахтаря – непростий тест, рівня Ліги чемпіонів. Це дійсно так. Команда показує зараз найякісніший футбол у нашій країні. Ми раді, що можемо з ними зіграти, і думаю, що нам треба буде показати не тільки бійцівські якості, а й якесь вміння, щоб зупинити їхню переможну серію.

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Кілька місяців тому ми провели матч проти Шахтаря у Кубку і тоді всю гру захищалися. Насправді ми тоді робили значно більшу ставку на атаку, але інша справа, що у нас не все вдавалося. Це дійсно дуже важко зробити у грі проти такої команди, як Шахтар. Ти виходиш на гру з відповідними планами, але потім вони руйнуються через хороші дії суперника.

Якщо брати той матч, то по рахунку здається, що ми нормально виглядали, але нам мало що вдавалося попереду, тому з рахунком 0:2 нам тоді трохи пощастило. Зараз же ми хочемо більше створити, і навпаки менше дозволити супернику", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, після дев'яти турів УПЛ СК Дніпро-1 посідає сьоме місце, маючи у своєму активі 11 очок. Матч проти Шахтаря відбудеться 6-го жовтня, початок гри о 14:00.

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