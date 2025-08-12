Видання Anfield Watch повідомляє, що Ліверпуль продовжує пошуки підсилення позиції центрального захисника. Головними кандидатами є захисник Крістал Пелас Марк Гехі та центрбек Парми Джованні Леоні.

Зазначається, що вони досить різні за профілем. Так, Гехі є не найвищим гравцем, але компенсує це іншими якостями та великим досвідом виступів у АПЛ. Леоні ж називають ще "сирим", але за потенціалом він ніби не поступається Діну Хьойсену, який цього літа перейшов з Борнмута у Реал за 62,5 мільйона євро.

Дешевшою альтернативою їм назвали Тараса Михавка. Видання відзначає пасову гру українця (9,34 його передачі за 90 хвилин в напрямку останньої третини поля з точністю 74%), а також вміння грати на другому поверсі (86,2% виграних єдиноборств за версією CIES).

До слова, у поточній кампанії Михавко зіграв 5 матчів за Динамо та забив 1 гол. Контракт 20-річного захисника з київським клубом розрахований до 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.

