Захисник Динамо Тарас Михавко розповів про підготовку до нового сезону та як ставиться до уваги ЗМІ до себе.

– Морально вдалося відновитися після чемпіонату Європи? Уже повністю переключився на клубні справи?



– Так, звичайно. Я готовий та хочу досягти максимальних результатів із командою. Працюємо і з нетерпінням чекаємо як на офіційні матчі, так і товариські спаринги.

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– Над емблемою з'явилася третя зірка. Це додає відповідальності?

– Так, звичайно, це історія, до якої ми потрапили. Приємно, тим паче це не пересічне чемпіонство, а ювілейне – 30-те. Велика честь та гордість грати за такий клуб.



– Європейські експерти часто тебе вносять до рейтингів найкращих молодих футболістів. Чи слідкуєш ти за подібними рейтингами?

– Не стежу, в принципі. Буває, батьки чи друзі мені говорять про щось подібне, але сам спеціально не відстежую подібні новини. Водночас не беру особливо до уваги подібні рейтинги, тому що не вважаю це якимось великим досягненням. Є над чим працювати, розвиватися, а на подібні визнання експертів намагаюсь уваги не звертати, – сказав Михавко для прес-служби Динамо.

Нагадаємо, що Тарас Михавко потрапив до списку претендентів на престижну нагороду Golden Boy, яку вручають найкращому молодому футболісту Європи.

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