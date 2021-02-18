Тренер Волині-2 Тарас Михалик прокоментував чутки про те, що луцька команда може внести його у заявку на другу частину сезону.

"Вперше про це чую. Ще минулого року я прийняв рішення закінчити виступи на професіональному рівні і зараз захищаю кольори аматорського Вотранса з Луцька в чемпіонаті ААФУ і входжу у тренерський штаб друголігової Волині-2.

Михалик буде включений до заявки Волині на другу частину сезону, – ЗМІ

На нинішньому етапі одне іншому не заважає. Більше сказати з цього приводу мені нічого", – сказав Михалик у коментарі виданню Meta Ratings.

До слова, Волинь після першого кола посідає у турнірній таблиці Першої ліги 7 сходинку, набравши 24 очки.

Нагадаємо, Тарас – вихованець волинського футболу. На професіональному рівні дебютував за київський ЦСКА у 2002 році. З 2006 по 2013 рр. захищав кольори Динамо, де здобув найбільшої слави. Шість років провів у московському Локомотиві, звідки у 2019 році повернувся у Волинь. Минулого сезону провів у Першій лізі 21 поєдинок, результативними діями не відзначався.

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