Михалик та Чачуа стали гравцями Волині, – ЗМІ

Першолігова Волинь підписала двох нових виконавців.

Колишнім захисник Динамо Тарас Михалик та екс-гравець молодіжної збірної України Амбросій Чачуа перейшли у Волинь, стверджує Sport Arena.

Карпати поступились Вересу, Олімпік розгромив Металіст 1925 – результати товариських матчів українських клубів

Михалик, останнім клубом якого був московський Локомотив, не грав у останньому контрольному матчі Волині через травму, отриману на закарпатському зборі команди.

Чачуа, своєю чергою, відіграв в матчі проти ФК Львів (1:2) на незвичній для себе позиції правого захисника.

Кожанов спеціально не забив сумнівний пенальті – вчинок дня

За підсумками минулого сезону Волинь посіла 3-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, але в перехідних матчах за право грати в елітному дивізіоніпоступилася Карпатам (0:0, 1:3).