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Михалик та Чачуа стали гравцями Волині, – ЗМІ

19:15 51 Читать на русском
Михалик та Чачуа стали гравцями Волині, – ЗМІ
Тарас Михалик / фото из соцсетей

Першолігова Волинь підписала двох нових виконавців.

Колишнім захисник Динамо Тарас Михалик та екс-гравець молодіжної збірної України Амбросій Чачуа перейшли у Волинь, стверджує Sport Arena.

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Михалик, останнім клубом якого був московський Локомотив, не грав у останньому контрольному матчі Волині через травму, отриману на закарпатському зборі команди.

Чачуа, своєю чергою, відіграв в матчі проти ФК Львів (1:2) на незвичній для себе позиції правого захисника.

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За підсумками минулого сезону Волинь посіла 3-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, але в перехідних матчах за право грати в елітному дивізіоніпоступилася Карпатам (0:0, 1:3).

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Тарас Михалик Тарас Михалик Амбросій Чачуа Амбросій Чачуа Волинь Волинь Перша ліга Трансфери
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