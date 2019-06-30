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Михалик офіційно покинув Локомотив – екс-динамівець отримав пропозицію від Волині

15:47 574 Читать на русском
Михалик офіційно покинув Локомотив – екс-динамівець отримав пропозицію від Волині
Тарас Михалик / ФК Локомотив

Український хавбек Тарас Михалик став вільним агентом та може повернутись до рідного міста.

Локомотив оголосив про відхід Тараса Михалика. Колишній гравець Динамо та збірної України провів у команді 6 років та став чемпіоном Росії 2017/18.

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"Справжній боєць, людина із залізними нервами, міцна стіна, надійний товариш", – попрощались із українцем в офіційному Twitter Локомотива. До слова, в сезоні 2018/19 хавбек не провів жодного матчу в чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше Михалик виступав за ЦСКА Київ, Закарпаття та Динамо. Провів 32 матчі у складі збірної України. Наразі 35-річний півзахисник тренується із луцькою Волинню.

"Я п'ятий день тренуюсь із Волинню. Луцьк – моє рідне місто, а їхати нікуди вже не хочу. Клуб запропонував мені річний контракт, тому зараз я тренуюсь, а пізніше вирішимо. Завдання команди – повернення в УПЛ", – цитує Михалика Sport24.

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