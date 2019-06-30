Михалик офіційно покинув Локомотив – екс-динамівець отримав пропозицію від Волині

Український хавбек Тарас Михалик став вільним агентом та може повернутись до рідного міста.

Локомотив оголосив про відхід Тараса Михалика. Колишній гравець Динамо та збірної України провів у команді 6 років та став чемпіоном Росії 2017/18.

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"Справжній боєць, людина із залізними нервами, міцна стіна, надійний товариш", – попрощались із українцем в офіційному Twitter Локомотива. До слова, в сезоні 2018/19 хавбек не провів жодного матчу в чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше Михалик виступав за ЦСКА Київ, Закарпаття та Динамо. Провів 32 матчі у складі збірної України. Наразі 35-річний півзахисник тренується із луцькою Волинню.

"Я п'ятий день тренуюсь із Волинню. Луцьк – моє рідне місто, а їхати нікуди вже не хочу. Клуб запропонував мені річний контракт, тому зараз я тренуюсь, а пізніше вирішимо. Завдання команди – повернення в УПЛ", – цитує Михалика Sport24.

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