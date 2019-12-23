Михалик може повернутися у Локомотив

Колишній захисник збірної України Тарас Михалик може повернутися до російської Прем'єр-ліги. Нині він виступає за луцьку Волинь.

Український ветеран перебуває у шорт-листі "залізничників". Про це журналіст Сєргєй Єгоров написав у телеграм-каналі Футбольный Биги.

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"І дивовижний варіант – можливе повернення Тараса Михалика. Не знаю, навіщо, але тема існує", – відзначив репортер.

До слова, Тарас Михалик провів у Локо 6 сезонів і здобув із москвичами чемпіонство в сезоні 2017/18. Також він виступав за київський ЦСКА, Закарпаття, київське Динамо.

У нинішньому сезоні Тарас Михалик провів 12 матчів за Волинь у Першій лізі.

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