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Мігунов покинув Шахтар Караганду

18:43 5 Читать на русском
Мігунов покинув Шахтар Караганду
Олександр Мігунов / ФК Шахтар Караганда

Український півзахисник Олександр Мігунов більше не є гравцем Шахтаря Караганди.

Шахтар Караганда на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту з українським хавбеком Олександром Мігуновим.

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Угода була припинена за обопільною згодою.

Українець приєднався до казахського клубу взимку 2018 року. За цей час він зіграв 15 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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Теги
Трансфери Шахтар Караганда Шахтар Караганда Світ Олександр Мігунов Олександр Мігунов
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