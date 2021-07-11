Форвард Ілля Шкурін прокоментував перший м'яч у футболці Динамо та розповів, як відреагували на нього одноклубники та тренерський штаб "біло-синіх".

"Напевне, міг лише уявити таке. Навіть не очікував, що вийде зіграти нехай і не тайм, але 20-25 хвилин. Я не чекав, що отримаю стільки ігрового часу. Готувався, розминався, чекав свого шансу.

Динамо почало другий збір нічиєю проти Серветта – Шкурін дебютував, забивши рятівний гол

Якось не було хвилювання. Був гарний настрій. Хороша команда, хороші умови, незважаючи на те, що злива, вважаю, зіпсувала якість газону і якість футболу. Тим не менше, гра вдалася. Забивати в будь-якому випадку потрібно. Якщо я не буду відзначатись, то не буду і грати. Потрібно починати проявляти себе принаймні в товариських матчах.

Все нормально. Хлопці привітали, сказали, що я молодець. І тренери похвалили. Але з Мірчею Луческу ще не бачилися після гри", – цитує Шкуріна офіційний сайт киян.

Нагадаємо, саме гол Іллі подарував киянам нічию у спарингу проти Серветта. Для форварда це був дебютний матч. Він приєднався до "біло-синіх" на правах оренди із московського ЦСКА на один сезон.

Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю