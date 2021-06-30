Томас Мюллер звернувся до вболівальників після поразки від Англії (0:2) в 1/8 фіналу Євро-2020. Форвард збірної Німеччини наприкінці зустрічі змарнував вихід віч-на-віч з Джорданом Пікфордом.

"Цей момент запам'ятається надовго, він буде снитися ночами. Футболіст працює, тренується і живе грою. Це був момент, коли все було в моїх руках – я міг повернути команду в гру у матчі плей-офф і подарувати цілій нації, яка живе футболом, екстаз. Отримати такий шанс і втратити його – це боляче.

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Всій збірної Німеччини боляче, моїм партнерам по команді і нашому тренеру, який подарував мені впевненість. Але перш за все, нам боляче через німецьких уболівальників, які були поруч і підтримували нас під час всього чемпіонату Європи, незважаючи на складні обставини. Дякую за вашу підтримку", – написав Томас у своєму Instagram.

Додамо, що поєдинок з Англією матиме особливе значення для Йоахіма Льова – це його останній матч на чолі збірної Німеччини.

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