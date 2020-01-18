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Міг підійти, за "шкварник" взяти, – Мілевський пригадав свою сутичку з Ярмоленком

13:37 1719 Читать на русском
Міг підійти, за "шкварник" взяти, – Мілевський пригадав свою сутичку з Ярмоленком
Андрій Ярмоленко та Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард київського Динамо Артем Мілевський, який нині захищає кольори Динамо Брест, розповів про бійки на полі.

"Та я взагалі ні з ким не бився. Міг там підійти до когось за шию, за "шкварник" взяти. Пам'ятаю, з Ярмолою зчепилися. Металісту програли вдома, по-моєму, 1:3 або щось таке. Він мене тримає, я – його. Кричимо, верещимо. Нас розтягли.

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Потім, на наступний день, підходить він в ліфті і каже: "Тім, я був не правий". І все. А так, щоб битися прямо – ніколи такого не було", – пригадав Мілевський в програмі Вацко LIVE.

Нагадаємо, Мілевський виступав за першу команду київського Динамо з 2002 по 2013 рік. 12 січня 2019 року перейшов у брестське Динамо, з яким в перше в історії клубу став чемпіоном Білорусі і був визнаний уболівальниками найкращим гравцем команди.

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Теги
Динамо Динамо Відеоновини Артем Мілевський Артем Мілевський Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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