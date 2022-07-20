Півзахисник Краковії Євген Коноплянка пригадав пік своєї кар'єри, коли він був одним з найтехнічніших гравців України та міг запросто пошити в дурні топових захисників.

"За своїх золотих часів я був дуже швидким і міг на дриблінгу обіграти будь-кого. Дані Карвахаль? Марсело? Дані Алвес? Неважливо, будь-хто, серйозно.

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Я нікого не боявся.‎ Я все ще не боюся, але коли мені було 20-25 років, то міг накручувати навіть ‎‎Серхіо Рамоса", – поділився Коноплянка в інтерв'ю Weszlo.

Нагадаємо, що найкращі часи Євгена припали на період у Дніпрі, з яким він доходив до фіналу Ліги Європи. У сезоні 2015/16 Коноплянка виступав за Севілью, в складі якої особливо ефектно зіграв саме проти Реала. Загалом, за андалусійців вінгер зіграв у 54 матчах, в яких відзначився 9 голами та 8 асистами.

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