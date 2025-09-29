Головний тренер Челсі Енцо Мареска вважає, що він і його команда прогресують у порівнянні з минулим сезоном.

"Проаналізувавши недавні матчі з Манчестер Юнайтед і Брайтоном, впевнений, що міг би ухвалити більш правильні рішення. Грати вдесятьох – це свого роду навчальний процес. Для будь-якого тренера це ненормально. На жаль, у нас таке траплялося двічі. Ми програли тільки Баварії за останні шість місяців, не отримавши червоної картки.

Немає причин для паніки. Футбол – божевільний світ. Якщо ти програєш п'ять матчів за шість місяців і відчуваєш необхідність захищатися, то футбол – божевільний світ. Не думаю, що нам потрібно захищатися в цей момент, тому що у мене дуже хороше передчуття щодо нашого складу.

Думаю, в порівнянні з минулим сезоном ми всі додали. Гравці – тому що у них більше зіграних матчів і досвіду. Особисто я як тренер відчуваю себе краще, ніж у минулому сезоні, тому що я вчуся.

Звичайно, мені ще багато чому потрібно навчитися, але це частина процесу, і я не сумніваюся, що в найближчі роки ми будемо грати дедалі краще", – цитує ВВС Мареску.

Челсі програв три з чотирьох останніх матчів у всіх турнірах.

