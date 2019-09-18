toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

"Міг би багато сказати, але виглядатиму цілковитим невдахою", – Клопп назвав епізод, який вирішив долю матчу з Наполі

12:12 994 Читать на русском
"Міг би багато сказати, але виглядатиму цілковитим невдахою", – Клопп назвав епізод, який вирішив долю матчу з Наполі
Юрген Клопп / Getty Images

 Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про суддівство в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі (0:2).

82’ Дріс Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте
 
82’ Дріс Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте

На 82-й хвилині у ворота мерсисайдців був призначений пенальті, після якого неаполітанці вийшли вперед. На думку арбітра, Ендрю Робертсон порушував правила на Хосе Кальєхона.

Ліверпуль "втратив" шанси на перемогу в Лізі чемпіонів – мерсисайдці повторили сумну долю Реала та Мілана

"Цей момент вирішив гру. Ви мене вибачте, але коли гравець пірнає ще до контакту, це не може бути пенальті. Я міг би багато сказати про цей епізод, але тоді буду виглядати цілковитим невдахою.

Якщо переглянути момент на повторі, стає очевидно, що це – помилка. Але рішення приймають люди і вдаються до допомоги VAR теж люди. Ми нічого з цим не можемо вдіяти, тому залишається тільки прийняти те, що трапилося. Вони знайдуть причину і скажуть, що це було правильне рішення, і ми повинні це прийняти", – наводить слова Клоппа Mirror.

Ліга чемпіонів: Наполі здобув перемогу над Ліверпулем – нудний матч, блискуча гра голкіперів і провал арбітрів

blog_ava
Вернидуб: Сікан посидить в Шахтарі рік-два, не граючи, і зникне
06:30
2811
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини Ліга чемпіонів Юрген Клопп Юрген Клопп Наполі - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
19
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук