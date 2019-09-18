"Міг би багато сказати, але виглядатиму цілковитим невдахою", – Клопп назвав епізод, який вирішив долю матчу з Наполі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про суддівство в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі (0:2).

На 82-й хвилині у ворота мерсисайдців був призначений пенальті, після якого неаполітанці вийшли вперед. На думку арбітра, Ендрю Робертсон порушував правила на Хосе Кальєхона.

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"Цей момент вирішив гру. Ви мене вибачте, але коли гравець пірнає ще до контакту, це не може бути пенальті. Я міг би багато сказати про цей епізод, але тоді буду виглядати цілковитим невдахою.

Якщо переглянути момент на повторі, стає очевидно, що це – помилка. Але рішення приймають люди і вдаються до допомоги VAR теж люди. Ми нічого з цим не можемо вдіяти, тому залишається тільки прийняти те, що трапилося. Вони знайдуть причину і скажуть, що це було правильне рішення, і ми повинні це прийняти", – наводить слова Клоппа Mirror.

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