"Куман – один з найкращих тренерів серед тих, з якими я працював. У нього дуже сильний характер, але він зіткнеться з труднощами, якщо Мессі залишиться. Можливий відхід Мессі – найкраще, що може трапитися з Куманом. Він не зможе побудувати команду, якщо Мессі буде присутній в роздягальні.

Барселона має несподіваного претендента на 10-й номер у разі відходу Мессі

Куман був моїм тренером протягом двох з половиною років. Без різниці, скільки часу пройшло, але він все ще не вміє справлятися з гравцями, у яких сильний характер. Йому в складі не потрібен гравець з власною думкою", – наводить слова Мідо Goal з посиланням на Elwatan Sport.

Нагадаємо, Мессі оголосив про бажання покинути Барселону після призначення Рональда Кумана на посаду наставника. Головним претендентом на Ліонеля є Манчестер Сіті.

Мессі покидає Барселону: перші ознаки бунту, сенсаційний дует з Роналду та війна за 700 мільйонів, яких не існує? (LIVE)