Мідо: Відхід Мессі – найкраще, що може статись з Куманом у Барселоні
Колишній форвард збірної Єгипта, Тоттенхема та низки інших клубів Ахмед Мідо висловився про можливий відхід Ліонеля Мессі з Барселони.
"Куман – один з найкращих тренерів серед тих, з якими я працював. У нього дуже сильний характер, але він зіткнеться з труднощами, якщо Мессі залишиться. Можливий відхід Мессі – найкраще, що може трапитися з Куманом. Він не зможе побудувати команду, якщо Мессі буде присутній в роздягальні.
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Куман був моїм тренером протягом двох з половиною років. Без різниці, скільки часу пройшло, але він все ще не вміє справлятися з гравцями, у яких сильний характер. Йому в складі не потрібен гравець з власною думкою", – наводить слова Мідо Goal з посиланням на Elwatan Sport.
Нагадаємо, Мессі оголосив про бажання покинути Барселону після призначення Рональда Кумана на посаду наставника. Головним претендентом на Ліонеля є Манчестер Сіті.
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