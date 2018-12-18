Мідлсбро побореться за Соля – на нього полювало Динамо

Форвард нідерландського Віллема II Фран Соль користується великою популярністю серед європейських клубів.

В боротьбу за Франа Соля втрутився англійський Мідлсбро, повідомляє TeamTalk.

Динамо проявляє інтерес до трьох нападників з різних європейських чемпіонатів

Висока результативність іспанського форварда притягує до гравця інтерес з боку різних європейських клубів.

У сезоні 2018/19 Фран Соль провів за Віллем II у всіх турнірах 18 матчів, у яких забив 15 м'ячів.

Раніше вихованцем мадридського Реала активно цікавилося київське Динамо, але зрештою "біло-сині" відмовилися від боротьби за нападника через високу суму відступних.

Соль, від якого відмовилося Динамо, зацікавив Селтік і Рейнджерс