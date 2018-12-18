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Мідлсбро побореться за Соля – на нього полювало Динамо

23:27 123 Читать на русском
Мідлсбро побореться за Соля – на нього полювало Динамо
Фран Соль / Фото ФК Віллем II

Форвард нідерландського Віллема II Фран Соль користується великою популярністю серед європейських клубів.

В боротьбу за Франа Соля втрутився англійський Мідлсбро, повідомляє TeamTalk.

Динамо проявляє інтерес до трьох нападників з різних європейських чемпіонатів

Висока результативність іспанського форварда притягує до гравця інтерес з боку різних європейських клубів.

У сезоні 2018/19 Фран Соль провів за Віллем II у всіх турнірах 18 матчів, у яких забив 15 м'ячів.

Раніше вихованцем мадридського Реала активно цікавилося київське Динамо, але зрештою "біло-сині" відмовилися від боротьби за нападника через високу суму відступних.

Соль, від якого відмовилося Динамо, зацікавив Селтік і Рейнджерс

Теги
Трансфери Нідерланди Мідлсбро Мідлсбро Трансфери Динамо Київ Фран Соль Фран Соль
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