"До першої червоної картки у нас все було більш-менш під контролем. Ми хотіли додати в грі, але вилучення дуже вплинуло. У другому таймі зробили заміни, щоб двоє гравців були в центрі поля і двоє на фланзі, а потім дві червоні картки і гра закінчена.

Приниження команди Ваната у відеоогляді матчу Жирона – Леванте – 0:4

Я завжди говорив, що нам потрібно зробити крок вперед. Ми не можемо очікувати, що наші гравці будуть на нашому боці після сьогоднішньої поразки з рахунком 0:4. Вони засмучені, як і всі. Їм потрібно бачити, що тренерський штаб теж викладається на повну. Не думаю, що команда розпадеться.

Вітсель торкнувся м'яча і відразу отримав жовту картку. Оскільки це друге попередження, VAR не може його оцінити. Я не бачив вилучення Рейса, тому що вже думав про перебудову команди.

Поразка не повинна стати серйозним ударом, тому що нам потрібно думати про те, що зробити, щоб перемогти у вівторок. Ми в п'ятому турі, ми – найгірша команда в Ла Лізі, і все, що нам потрібно робити, – це працювати. Я повинен поліпшити цю команду, і це зроблю.

Сьогодні, коли не змогли грати вдев'ятьох, потрібно було позбутися свого его. Я це зробив; тепер я – найгірший тренер у лізі. Знаю своє місце, і нам усім потрібно це побачити. Ніколи не турбуюся про себе. Подивимося, чим все закінчиться. Навпаки, я добре працюю і знаю, що мені треба покращити.

У матчах бувають моменти, які нам заважають. Проти Райо – вилучення і пенальті; проти Вільяреала – були абсолютно неконкурентоспроможні, а сьогодні – два вилучення в складній ситуації, хоча це повинно додавати сил. Ми ніколи не були командою, створеною для оборони; звичайно, нам доводиться це робити, але перш за все ми повинні добре атакувати", – цитує Мічела Marca.

Варто зауважити, що Жирона набрала лише один бал у п'яти матчах. Команда Ваната, Циганкова та Крапивцова перебуває на останньому місці.

Ванат пережив жахіття у дебюті на Монтіліві – Жирона удев'ятьох зазнала приниження, українець майже не торкався м'яча