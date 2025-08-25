"Головне слово – розчарування. Зараз ми не команда. Напередодні я казав, що не хвилююся, але у матчі з Вільяреалом побачив, що команда не зосереджена на грі. Ми не змагалися жодного разу в матчі.

Пропущені голи Крапивцова та виступ Циганкова у відеоогляді матчу Вільяреал – Жирона – 5:0

Я думаю, що це відповідальність кожного, і клубу також. Не може бути зосередженості в команді, коли навколо нас стільки трансферних чуток. І це відчуває не один гравець, а шість чи сім. Як вони можуть бути зосереджені на своїй команді? Я дуже розчарований усіма. Така реальність.

Я вірю в проекти, і кожен сезон – це проект, але я не знаю, чи цей проект для когось розпочався. Я не знаю, чи клуб вважає ці дев’ять очок неважливими, але для мене вони важливі.

У перерві я сказав футболістам, що не очікував такого відчуття безпорадності. Я не кричав і не вносив тактичних коректив. Було відчуття, що ми були мертвою командою на полі, і мені зараз дуже важко. Це мій найгірший момент як тренера", – cказав Мічел у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, у старті Жирони вийшли одразу два українці – голкіпер Владислав Крапивцов (який замінив дискваліфікованого Гассанігу) та півзахисник Віктор Циганков. Перший провів на полі увесь матч і пропустив 5 голів, а другого замінили на 78-й хвилині.

Жирона зазнала розгрому від Вільяреала – Крапивцов у жахливому матчі пропустив 5 голів, кат Реброва перевершив Циганкова