Míchel anuncia que no recupera cap efectiu per al partit de diumenge contra el Getafe.



TSYGANKOV i JOHN SOLÍS continuen de baixa, així com Iván Martín, Abel, Asprilla, Danjuma, Portu, Francés, Misehouy i Juan Carlos (per sanció).#GironaFC pic.twitter.com/fT6YhxXIxw