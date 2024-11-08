Головний тренер Жирони Мічел повідомив про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу 13-го туру Ла Ліги проти Хетафе.

Жирона має дуже великі проблеми з кадрами перед матчем Ла Ліги проти Хетафе, про що повідомив Мічел на прес-конференції, повідомляє журналіст Арнау Поу.

Ребров провів заміну в заявці збірної України – замість Циганкова викликали лідера Динамо

Віктор Циганков, як і Джон Соліс, залишаються у лазареті команди. Також Жирона не зможе розраховувати на Івана Мартіна, Абеля Руїса, Аспірілью, Данджуму, Порту, Франсеса, Місехоя та Хуана Карлоса.

До слова, Жирона зіграє з Хетафе вже у неділю, 10 листопада. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом. Циганков же пропустить і матчі збірної України – у заявці його вже замінив Віталій Буяльський.

Циганкову знайшли несподівану заміну, трансфер Мудрика в Жирону скасовується – Мічел дає урок Юрічу