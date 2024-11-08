У каталонців велика кадрова криза перед матчем з Хетафе у 13 турі Ла Ліги. Віктор Циганков, як і Джон Соліс, залишаються у лазареті команди. Також Жирона не зможе розраховувати на Івана Мартіна, Абеля Руїса, Аспірілью, Данджуму, Порту, Франсеса, Місехоя та Хуана Карлоса.

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Наставник каталонців Мічел на прес-конференції розповів, коли ймовірно Віктор Циганков зможе повернутися до складу.

"Зарано форсувати повернення Соліса і Циганкова. Ми гарантуємо, що після перерви на збірні вони будуть на 100%", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, що Жирона зіграє з Хетафе вже у неділю, 10 листопада. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.

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