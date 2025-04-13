"Всім потрібно зібратися з думками. Крім того, що ми програли, ми зробили багато правильних речей, і нам потрібно подумати про те, що ми зробили неправильно.

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На початку нам було важко, тому що Арнау і Дейлі були вище, ніж зазвичай, і іноді вони створювали нам проблеми, але ми грали в ту гру, в яку хотіли грати: домінувати і дістатися до воріт суперника, мати можливість змусити Осасуну весь час сидіти в обороні – і ми це зробили, але є ситуації, які нам потрібно покращити. М'яч після вкидання не може бути голом, Будімір – майстер у завершенні подач, але ми працювали над цим, як мати можливість закрити ці ситуації.

Циганков? У нього були проблеми зі шлунком, і я бачив, що він був трохи більше поза грою, ніж у грі, тому я зробив заміну", – наводить слова Мічела Futbol fantasy.

До слова, український вінгер Жирони Віктор Циганков у нинішньому сезоні провів 25 матчів за клуб, забив 2 голи та віддав 5 асистів. Наразі Жирона посідає 16-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги з 34-ма очками.

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