"Команда має знати, що їй потрібно робити, особливо в захисті. У Віго дебютували Унаї та Ванат. Вони не знають мови. Людям потрібен час, щоб організуватися. Можна показувати відео, але футбол – це динаміка, рухи. Треба знати, коли входити в зони, а коли ні, і ще багато рухів.

Циганков ризикує пропустити черговий матч Ла Ліги – Мічел оцінив стан українця

Ми працюємо над цим у процесі гри, коли футболіст відчуває ситуацію. І найбільше ми працюємо над відчуттями з м’ячем. Над тим, як зробити пас, як знайти простір за спиною суперника, як відчути правильний таймінг… усе це потребує часу. Зараз у нас є правильний менталітет – ми хочемо змінити ситуацію", – цитує Мічела diaridegirona.cat.

Нагадаємо, що Ванат і Унаї з’явилися у стартовому складі в матчі проти Сельти (1:1), в якому український форвард відзначився забитим м'ячем.

Ванат вразив Іспанію дебютним голом і відразу став найкращим у Жироні – каталонці драматично втратили перемогу на 90+2