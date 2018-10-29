"Ми звикли оцінювати Бейла за його вартістю": Вальдано жорстко проїхався по валлійцю

Екс-гравець та директор мадридського Реала Хорхе Вальдано відверто розкритикував вінгера Гарета Бейла після матчу 10 туру Ла Ліги з Барселоною (1:5).

"Ми продовжуємо оцінювати гру Бейла лише за його вартістю. Ціна створила ілюзію, ніби він – світова суперзірка. Його гра в останні п'ять років не відповідає грошам, які заплатив Реал.

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У Класіко вже через сім хвилин Бейл залишив Альбу без опіки. Спочатку такі зірки шанобливо ставляться до установок, а потім перемагає їхня сутність. Вони думають, що можуть робити що завгодно, навіть якщо це не йде на користь їхнім командам", – цитує Вальдано Marca.

Гарет Бейл перейшов у Реал з Тоттенхема влітку 2013 року за рекордні на той момент 100 млн євро.

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