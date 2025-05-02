"Найголовніше – виконали завдання на сезон, яке перед нами поставили: вийти в УПЛ. І ми в УПЛ. І команда не кине грати в останніх турах, віддавати очки нікому не будемо.

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Де будемо грати в УПЛ? Я не керівництво клубу, але я все ж скажу: ми зробимо все, щоб в УПЛ грати в Кам'янці-Подільському", – сказав Нагорняк для клубної прес-служби.

Нагадаємо, Епіцентр грає домашні матчі Першої ліги на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва, який вміщує близько 2500 глядачів, водночас УПЛ зобов'язує клуби мати арену щонайменше на 4500 осіб.

До слова, Епіцентр вперше в історії вийшов до української Прем'єр-ліги, клуб з Кам'янця-Подільського було засновано у 2019 році.

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