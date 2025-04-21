"Каноніри" вже змирилися з втратою шансів на чемпіонство в АПЛ, але продовжують віддаватись на повну в матчах ліги, щоб відтермінувати офіційне здобуття титулу Ліверпулем.

Асист Зінченка у відеоогляді матчу Іпсвіч – Арсенал – 0:4

"Ми зробили все, щоб Ліверпуль не виграв лігу цього тижня. В наших силах є лише можливість відстрочити їхню перемогу в чемпіонаті. Крім того, нам самим потрібно фінішувати якомога вище в АПЛ, адже конкуренти не відстають", – заявив тренер Арсенала Мікель Артета в інтерв'ю Optus Sport.

Додамо, що після 33-х турів Арсенал відстає в турнірній таблиці АПЛ від Ліверпуля на 13 очок. Вже в наступнній грі мерсисайдці можуть офіційно оформити чемпіонство, якщо здолають Тоттенхем на Енфілді.

Зінченко віддав асист і долучився до ще одного гола Іпсвічу, МЮ програв Вулверхемптону, Челсі повернувся у зону ЛЧ