"Забили швидкий м'яч, стало набагато легше грати. Володіли ініціативою, створювали моменти. Задоволені, що змогли виграти цю гру та перевірити свої сили. Нормальний матч, ніхто не хотів не програвати. Треба було підготуватися до чемпіонату Європи, де ніхто не дасть спокійно грати.

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З хлопцями легко грати. Всі розуміють, що треба робити в конкретній ситуації. У хлопців є якість. Вдалося створити красивий гол. Розуміємо один одного. Сподіваюся, будемо ще так забивати.

Євро – це свято для країни, для людей, для нас. Хочеться подарувати гарні емоції. У цей час дуже важко. Ми розуміємо відповідальність на собі, тому хочемо подарувати гарне Євро для наших людей. Ми не просто туди їдемо, а знаємо, за кого будемо битися на полі. Ми сповнені оптимізмом. Вірю в нашу перемогу", – сказав Циганков у етері MEGOGO.

Нагадаємо, що перший матч збірної України на Євро-2024 відбудеться 17 червня проти збірної Румунії.

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