Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився очікуваннями від протистояння з боснійцями у матчі плей-офф за потрапляння на чемпіонат Європи.

"Виклик до збірної? Це завжди неймовірна відповідальність. Зараз буде матч відбору на Євро – тут і мотивація, і нерви навіть.

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Ми знаємо, що треба робити і навіщо ми їдемо. Дивився декілька матчів Боснії. Це дуже якісна команда з неймовірно якісними футболістами. Точно буде складна гра, особливо на виїзді", – сказав Судаков у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок між Боснією та Україною відбудеться 21 березня на стадіоні Біліно Поле в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

У разі перемоги "синьо-жовті" через 5 днів у фінальному протистоянні зійдуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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