toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

"Ми знаємо, що ти повернешся сильнішим", – Вест Хем привітав травмованого Ярмоленка з Днем народження

23 жовтня 18:41 338 Читать на русском
"Ми знаємо, що ти повернешся сильнішим", – Вест Хем привітав травмованого Ярмоленка з Днем народження
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Вест Хем

Лондонський Вест Хем привітав українця Андрія Ярмоленка, якому сьогодні виповнилось 29 років.

Сьогодні атакувальний півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко святкує свій 29-й День народження. Лондонський клуб не забув привітати українця, який розпочав відновлення від важкої травми. До слова, раніше Ярмоленка привітав і його колишній клуб Борусія Д.

"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія Ярмоленка

"Ми всі думаємо про тебе у твій День народження. Знаємо, що ти повернешся сильнішим, ніж будь-коли", – йдеться у повідомленні на офіційному твіттері Вест Хема.

Нагадаємо, Ярмоленко пропустить близько 6 місяців через травму, отриману в поєдинку 9 туру АПЛ проти Тоттенхема. Вчора лідер збірної України був успішно прооперований у Лондоні.

Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
9
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук