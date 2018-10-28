"Ми знаємо, що ти повернешся сильнішим", – Вест Хем привітав травмованого Ярмоленка з Днем народження

Лондонський Вест Хем привітав українця Андрія Ярмоленка, якому сьогодні виповнилось 29 років.

Сьогодні атакувальний півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко святкує свій 29-й День народження. Лондонський клуб не забув привітати українця, який розпочав відновлення від важкої травми. До слова, раніше Ярмоленка привітав і його колишній клуб Борусія Д.

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"Ми всі думаємо про тебе у твій День народження. Знаємо, що ти повернешся сильнішим, ніж будь-коли", – йдеться у повідомленні на офіційному твіттері Вест Хема.

Нагадаємо, Ярмоленко пропустить близько 6 місяців через травму, отриману в поєдинку 9 туру АПЛ проти Тоттенхема. Вчора лідер збірної України був успішно прооперований у Лондоні.