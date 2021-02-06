"Мені дуже приємно, що президент Шахтаря вирішив зробити такий вчинок. Клуб віддав певну суму Хорватії для відновлення будинків. Сьогодні Хорватія перебуває у важкій ситуації, дуже багато людей втратили свої домівки. Ми знаємо, що таке втратити свій дім.

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Я знаю, що президент багато допомагає Україні. Мені приємно, що в такій важкій ситуації він допомагає і Хорватії. Я йому дуже вдячний. Це не моя ініціатива, а ініціатива клубу. Можу лише сказати величезне спасибі. Хорватія цього ніколи не забуде", – сказав Срна у коментарі "Футбол NEWS".

За інформацією ЗМІ, сума гуманітарної допомоги склала 70 тисяч євро.

Нагадаємо, 28 грудня в центральній частині Хорватії стався землетрус магнітудою 5,2.

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