"Ми знали, що нам немає чого втрачати": Бражко – про вольову перемогу над збірною Словаччини на Євро-2024
Півзахисник збірної України Володимир Бражко прокоментував перемогу в матчі проти Словаччини (2:1).
"Перемога, на яку ми довго чекали і над якою багато працювали. Хотілося порадувати українців у такий тяжкий час, і сподіваюся, що нам це вдалося. Проте попереду ще багато роботи, і тепер ми маємо зосередитися на грі з Бельгією.
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Ми знали, що нам немає чого втрачати, тільки завелись. Після перерви ми додали у пресингу, і все вийшло. Ми аналізували пресинг Словаччини, знали, які проблеми у них є. Знайшли їх, коли забивали другий м'яч. Усе вийшло.
Тепер ми вже налаштовуємося на матч з Бельгією. Потрібно поступово забувати цей поєдинок. Будемо готуватися до наступного", – сказав Бражко у коментарі для ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, наступний матч України на Євро-2024 відбудеться 26 червня проти збірної Бельгії.
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