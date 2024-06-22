"Перемога, на яку ми довго чекали і над якою багато працювали. Хотілося порадувати українців у такий тяжкий час, і сподіваюся, що нам це вдалося. Проте попереду ще багато роботи, і тепер ми маємо зосередитися на грі з Бельгією.

Зінченко зізнався, що допомогло дотиснути Словаччину – лідер збірної України вже має план на Бельгію

Ми знали, що нам немає чого втрачати, тільки завелись. Після перерви ми додали у пресингу, і все вийшло. Ми аналізували пресинг Словаччини, знали, які проблеми у них є. Знайшли їх, коли забивали другий м'яч. Усе вийшло.

Тепер ми вже налаштовуємося на матч з Бельгією. Потрібно поступово забувати цей поєдинок. Будемо готуватися до наступного", – сказав Бражко у коментарі для ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, наступний матч України на Євро-2024 відбудеться 26 червня проти збірної Бельгії.

Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною – янгол-охоронець Яремчук і Шапаренко втримали збірну на Євро-2024