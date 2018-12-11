Ми знали про проблеми Дембеле з режимом, у нього це було ще в Ренні, – екс-помічник спортивного директора Барселони

Колишній асистент екс-спортивного директора Роберта Фернандеса Унаї Ортега прокоментував порушення режиму нападником Усманом Дембеле.

"Ми вже знали про те, яким він є та про його оточення. Насправді, у нього ці проблеми були ще в Ренні, коли він не хотів підписувати професійний контракт.

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У нас про нього було багато інформації на технічному рівні, і деякі факти про його недисциплінованість через його юний вік, і тому що люди, що його оточують, не допомагають йому вчасно", – сказав Ортега Esport Cope.

Сьогодні, 11 грудня, Барселона вдома прийматиме Тоттенхем. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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