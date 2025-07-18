– Які перші емоції від роботи з Тураном?

– Арда Туран був дуже великим гравцем. Він знає, як мотивувати кожного, як готуватися до гри. Тож у нас дуже хороші стосунки. У всіх футболістів хороші стосунки один з одним. Я думаю, що це буде дуже хороший сезон для нас. Якщо все буде так надалі та ще трохи везіння – ми зможемо виграти все.

Туран здивував коментарем після нічиєї з Ільвесом – 0:0 сподобалися більше, ніж 6:0

– Чому не вдалося реалізувати моменти в матчі з Ільвесом?

– Ми грали на штучному газоні. Так, вчора ми тренувалися тут, але однаково адаптація до цієї гри для нас була складною. Проблем з концентрацією не було, але потрібно було трохи більше везіння.

Крім того, було спекотно. Але я не думаю, що це важливо у футболі зараз. Потрібно грати за будь-яких умов. Потрібно бути зосередженим на 100% у кожній грі. Ми провели дуже хорошу гру, але удача була не на нашому боці. Але ми продовжуємо працювати, готуємося до наступної гри.

– Скажіть кілька слів про Бешикташ.

– Бешикташ – це великий клуб, але ми також. Ми зустрічалися з ними минулого року в товариському матчі. Зараз вони змінили тренера, вони змінили багатьох футболістів. Вони підписали дуже хороших гравців, але у нас також є зміни в команді. Тому це буде дуже хороша гра. Побачимо, чим все завершиться, – прокоментував Іраклі Азаров на післяматчевій прес-конференції.

Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию