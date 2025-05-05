"На початку сезону ми й гадки не мали, чого доб'ємося. Ми виграли два титули, і майбутні тижні будуть дуже важливі. Я хочу, щоб моя команда знала про це і насолоджувалася цим. Я хочу, щоб усі бачили, як добре ми грали, і я хочу, щоб усі собою пишалися. Ми хочемо отримувати задоволення від гри. Я дуже щасливий; це чудово, що я можу тренувати цю команду.

Інтер – Барселона: Флік отримав потужне підсилення перед матчем Ліги чемпіонів, але є серйозна втрата

Стандарти Інтера? Ми повинні захищатися набагато краще, і ми змінимо деякі речі. Це все, що я можу сказати.

Минулої середи Інтер реалізував усі свої можливості, це було неймовірно. Завтра нам усім доведеться попрацювати над обороною і перекриттям просторів

Участь Лєвандовскі? Я говорив із ним учора. Він відновлюється краще, ніж ми очікували. Він буде готовий вийти на заміну. Ламін Ямаль? Для мене важлива команда. Це правда, що є виняткові гравці, а Ламін – геній. Він допоміг нам у середу, і було здорово його бачити, але він завжди повинен доводити свою спроможність. Ми хочемо вийти у фінал і сподіваємося, що всі будуть у найкращій формі.

Я не хочу тиснути на своїх гравців; вони повинні отримувати задоволення", – цитує Фліка Marca.

Матч Інтер – Барселона відбудеться у вівторок, 6 травня. Перша зустріч завершилася внічию 3:3.

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