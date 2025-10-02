"Ми зіграли не на повну силу, а проти такого суперника це необхідно. Вони заслужили перемогу. У першому таймі ми грали набагато краще, ніж у другому. Ми пропустили занадто багато, тому що втомилися. Правда в тому, що ПСЖ – відмінна команда; у них дуже молоді і швидкі гравці, і вони провели фантастичний матч.

Педрі і Де Йонг провели на полі багато часу, і важливо, щоб вони були свіжими. Вони дуже важливі для нас.

Після 35 хвилин ПСЖ краще контролював хід матчу. Не думаю, що ми зіграли на повну силу. Але це теж важливо в Лізі чемпіонів. Вони заслужили перемогу.

Думаю, у другому таймі було видно, що деякі гравці дуже втомилися. Педрі, Френкі... але всі виклалися на полі на повну. За рахунку 1:1 потрібно поліпшити оборонну структуру. Нам потрібно вчитися і вдосконалюватися.

Сьогодні я не думаю, що ми можемо сказати, що знаходимося на одному рівні, але я вірю в свою команду, і сьогодні ми не показали себе з кращого боку.

Коли ти трохи втомився, це видно на полі. У другому таймі у нас не було структури", – цитує Фліка Marca.

