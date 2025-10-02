"Очевидно, що вигравати в Лізі чемпіонів завжди дуже складно, ще один матч на нуль – у нас їх вже начебто 11 з 14 останніх ігор, і це чудово.

Ми дуже добре почали гру, виглядали дуже небезпечно, рухливо, постійно просувалися вперед, робили багато ривків. Перед голом було ще два або три дуже хороших моменти, але ми їх не реалізували. Потрібно грати обережніше, Райя був змушений зробити приголомшливий сейв при першому ж моменті у суперника.

Потім у нас були періоди повного домінування, а в інші моменти, коли ми не контролювали гру і безпосередньо не домінували, ми опускалися глибше, а коли така команда робить навіси в штрафну, це дуже небезпечно.

У кінцівці ми втратили два вірних моменти, але зуміли завдяки Букайо Сака забити і трохи видихнути", – цитує Артету Football London.

