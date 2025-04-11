"Завдяки чому вдалось налаштувати команду на 3 забитих голи у першому таймі? Це запитання на основі статистики, а вона не кожного разу показує реальну картину гри. Так, сьогодні ми забили три голи в першому таймі, але було багато матчів, де ми теж забивали в першому таймі. Кожна гра має свою історію, це дуже просто. Сьогодні склалося так, що ми демонстрували чудовий пресинг у першому таймі, багато разів повертали володіння м’ячем на половині поля суперника, продовжували атакувати, і тому змогли отримати шанси, щоб забити.

Розгром за 20 хвилин у відеоогляді матчу ЛНЗ – Шахтар – 1:4

Проте це не тільки сьогодні. Можливо, у минулих матчах ми не відзначилися в першому таймі, але створили достатньо гольових нагод, за винятком попередньої гри. Тож найважливіше – це перемога. Ви не перемагаєте у грі в першому таймі, поєдинок триває 95, іноді 99 хвилин, тому ця статистика абсолютно некорисна, якщо аналізувати матчі. Ви граєте 99 хвилин, і якщо забили двічі-тричі в першому, а не в другому таймі, це не має значення – гра триває 90 хвилин. Нам вдалося сьогодні зробити велику різницю в першому таймі насправді ми вирішили долю матчу вже в першій половині – чудова робота моєї команди.

Я дуже задоволений другим таймом. У нас було багато нагод забити ще та зробити рахунок 5, 6, можливо, 7:1. Це цілком нормально, що команда вирішує долю матчу вже в першому таймі, це зменшує темп гри в другому таймі і дає супернику трохи більше свободи, бо ми зробили деякі зміни. Але питати в команди, яка перемогла 4:1, і показувала сьогодні такий гарний футбол, – некоректно. Але дякую за ваші привітання. Не варто проявляти негатив до Шахтаря – ми заслуговуємо на позитив. Ви маєте знати, що гра триває 90 хвилин. Добре? Ми зіграли до біса добре", – наводить слова Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

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