"Зараз ми живемо в атмосфері страху. Попри те, що вжито всіх заходів безпеки, це є і в нас, і в усьому світі. Учора близько півмільйона людей інфікувалися. І ми також, на жаль, постраждали, хай не в таких пропорціях. Однак для футбольної команди раптово лишитися без десятка гравців – нічний жах.

Дубль та травма Коваленка у відеоогляді матчу Шахтар – Львів – 5:1

Водночас, нам потрібно було швидко адаптуватися. Спочатку тренувались із 6 футболістами, потім узяли кількох хлопців з дубля… Здавалося, намагались побудувати команду, аби грати проти Львова. Дякувати Богові, у нас достатньо великих професіоналів, які цілковито віддаються щоденній роботі. Це дозволило нам грати, – не скажу, що цілком спокійно, проте з упевненістю. Ми правильно підійшли до матчу і змогли продемонструвати гідну гру. Однак через відсутність багатьох футболістів зараз переживаємо не гарний момент, а нічний жах.

Репетиція перед матчем з Реалом? Коли ти маєш 13 гравців, далеко не підеш від стартового складу й на наступний поєдинок. На щастя, я дуже довіряю своїм футболістам, дуже ціную їх за те, як вони працюють, як віддаються тренуванням. Це дозволяє мені спати спокійно. Я в них вірю, хоч їх і не надто багато. Ми поїдемо до Мадрида з упевненістю в тому, що намагатимемось віддати своє найкраще. Намагатимемось домогтися гарного результату в старті Ліги чемпіонів.

Пятов та Степаненко? Ми говоримо про хлопців, які нічого не робили 12 днів. Сьогодні немає жодного сенсу обговорювати футболістів, які з нами не були і не тренувалися, чи зможуть вони зіграти з Реалом або ні. Моя увага спрямовано на тих, хто перебуває з нами. Є надія, що дехто знов зможе реінтегруватися в команду та провести принаймні кілька хвилин ігрового часу. Зараз дуже важливо відновити ось цих хлопців чимшвидше, аби зрозуміти, що ми можемо зробити в Мадриді", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" познущались над Львовом (5:1) у матчі 6-го туру УПЛ, а вже за 4 дні донеччани стартуватимуть в Лізі чемпіонів виїзним поєдинком проти Реала.

Шахтар познущався зі Львова – Коваленко за 18 хвилин оформив дубль і травмувався