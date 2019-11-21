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"Ми живемо не у світі поцілунків", – тренер Лілля прокоментував відхід своїх асистентів до Моурінью

21 листопада 22:33 420 Читать на русском
"Ми живемо не у світі поцілунків", – тренер Лілля прокоментував відхід своїх асистентів до Моурінью
Крістоф Гальтьє / Фото з відкритих джерел

Головний тренер французького Лілля Крістоф Гальтьє висловився щодо переходу його асистентів під оруду новоспеченого наставника лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью.

"Важко сказати, звинувачую я їх чи ні. Скоріше за все ні. Я теж колись працював асистентом. Вони отримали пропозиції, повірили в проект і захотіли піти. Такий сьогодні футбол.

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Наш спортивний директор Луїс Кампос не зміг втримати двох осіб, які не захотіли бути частиною нашого проекту. Ми живемо не у світі поцілунків", – наводить слова Гальтье видання beIN Sports.

Нагадаємо, Моурінью очолив лондонський клуб 20 листопада. Контракт з 56-річним португальським фахівцем укладений до кінця сезону-2022/23. Попередній тренер Тоттенхема, Маурісіо Почеттіно, керував командою з 2014 року.

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Лілль Лілль Франція Жозе Моурінью Жозе Моурінью Тоттенхем Тоттенхем Крістоф Гальтьє Крістоф Гальтьє
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