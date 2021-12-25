"Умови були важкі, ми у гуртожитку жили до 16 років. У нас була кімната 6 метрів, ми там утрьох жили. Ну, у мене кімнати не було. Я розумів, що футбол може поміняти все моє життя. Я розумів, що потрібно віддаватися своїй справі, бути професіоналом.

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У мене найнебезпечніший гуртожиток був на районі. Там усілякі наркомани були", – сказав Довбик у програмі BurBuzz.

Після 18-ти турів УПЛ Довбик є найкращим бомбардиром турніру з 14-ма голами.

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