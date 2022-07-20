"Ніхто не очікував, що у 21 столітті може статися щось подібне. Це складна ситуація для кожної української сім'ї, складно це все уявити, що зараз багато родин роз'єднані.

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Коли почалась війна, спочатку ніхто не міг у це повірити. Моя сім'я поїхала до будинку моїх батьків, і ми мешкали під землею. Ми мали спеціальне місце в будинку. Ми пробули там п'ять днів. Це було важко. Коли ми залишали Україну, то у нас не було жодних ідей, що робити далі.

Я дякую всій футбольній родині, тому що всі мені дійсно допомогли. Українські та міжнародні колеги-судді також вийшли на зв’язок, і це було дуже, дуже важливо для мене. Найважливіше – зупинити цю війну. Мир у всьому світі – найважливіше. Я на це сподіваюсь", – цитує Монзуль офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Катерина – уродженка Харкова, який дотепер перебуває під щодненними масованими обстрілами. Після виїзду з України їй вдалось адаптуватись в Європі, а УЄФА довірив Монзуль обслуговувати матчі жіночого чемпіонату Європи.

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